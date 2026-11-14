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Besni'de konteyner kentte çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki K-24 Konteyner Kent'te çıkan yangın hızla büyüdü; itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Besni'de konteyner kentte çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde konteyner yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan K-24 Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan söndürme çalışmalarında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda ilgili konteynerde hasar oluştu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) İÇERİSİNDE BULUNAN K-24 KONTEYNER...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) İÇERİSİNDE BULUNAN K-24 KONTEYNER KENT’TE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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