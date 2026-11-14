Kıran kırana mücadelede Onikişubat 3-2 galip geldi

maç özeti:

Onikişubat Belediyespor, Efeler Voleybol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma Kahramanmaraş salonunda oynandı ve iki takım da beş sete taşınan çekişmeli bir oyun sergiledi.

maçın gelişimi:

Setler 20-25, 25-21, 25-23, 23-25, 15-11 sonuçlandı. İlk seti Sungurlu alırken Onikişubat ikinci ve üçüncü sette toparlanıp öne geçti. Dördüncü sette rakip eşitliği sağladı ve maç beşinci sete taşındı. Beşinci sette Onikişubat üstünlüğünü koruyarak maçı bitirdi.

kadrolar ve hakemler:

Salon: Kahramanmaraş

Hakemler: Gürhan Gül, Furkan Salduz

Onikişubat Belediyespor: Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper, Atakan Topal, Burak Çevik, Oğuzhan Doğruluk, Hacı Şahin, Arda Bostan, Ozan Cam, Djalma Moreira, Gabriel Jose Da Silva Candido, Hakan Polat, Hugo Hamacher, Julia Alberto Gomez Galvez, Mehmet Hacıoğlu

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Osmany Santiago Uriarte Mestre, Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Oskar Alve Espeland, Kaloyan Balabanov, Fatih Eren Uğur, Oğuzhan Karasu, Mehmet Rifat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karacil, Serkan Koçak, Kyle Wayne Ensinger, Kemal Kayhan

TVF VOLEYBOL LİGİ 6. HAFTA MAÇINDA AKEDAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ SUNGURLU BELEDİYESPOR’U ÇEKİŞMELİ GEÇEN 5 SET SONUCUNDA 3-2 MAĞLUP ETTİ.