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Balan Dağı'nda üç yıldır kayıp İsa Çifçi için yeniden kapsamlı arama başlıyor

Marmaris'te 30 Aralık 2023'ten beri kayıp olan İsa Çifçi için ailenin talebi üzerine AFAD koordinesinde, jandarma ve gönüllülerin katıldığı geniş çaplı arama başlatılacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balan Dağı'nda üç yıldır kayıp İsa Çifçi için yeniden kapsamlı arama başlıyor

Balan Dağı'nda yeniden geniş çaplı arama:

Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023 tarihinde çıntar toplamak için Balan Dağı'na çıkan ve o günden bu yana izine rastlanamayan İsa Çifçi için yeni bir arama çalışması başlatılıyor. Ailenin talebi üzerine Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla yürütülecek olan operasyon, AFAD koordinasyonunda gerçekleşecek ve çok sayıda ekip ile gönüllünün katılımıyla bölge tekrar taranacak.

Arama çalışmasının kapsamı:

Kaybolduğu tarihten itibaren düzenli aralıklarla sürdürülen çalışmalara ek olarak planlanan bu sefer, daha geniş bir saha taraması hedefliyor. Çalışmada Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, milli parklar ekipleri, ilçedeki avcılar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler yer alacak. Yetkililer, bölgenin coğrafi yapısı ve iklim koşullarını göz önünde bulundurarak koordineli bir tarama yapılacağını belirtti.

İçeride yürütülen faaliyette, daha önce yapılan aramalarda elde edilen izler ve bildirilen görgü bilgileri değerlendirilecek; arazi ekipleri, iz sürme köpekleri ve yerel bilgiye sahip gönüllüler bir arada görevlendirilecek. Yetkililer, çalışmaların güvenlik ve etkinlik açısından AFAD koordinasyonunda yönetileceğini vurguluyor.

Dosya süreci ve aile talepleri:

Olayla ilgili dosya açık tutulurken, ailenin gaiplik kararı için hazırlık yaptığı öğrenildi. Çifçi’nin kardeşleri tarafından yapılan başvuruda, kaybolmanın arkasında bir suç olup olmadığına yönelik soruşturma talebi yer aldı. Bu başvurunun ardından dosyanın kayıp biriminden cinayet büro ekiplerine devredildiği bildirildi.

Çifçi, 30 Aralık 2023'te mantar toplamak için elinde bir kovayla yanındakilerden ayrılmış; o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi ve yakınları, yaklaşık üç yıldır bir umutla gelecek haberi bekliyor; bu kapsamlı aramanın, kayıp kişinin izine ulaşılmasında yeni bir adım olması hedefleniyor.

Yetkililer arama çalışmalarının tarih ve kapsamına ilişkin güncel bilgileri paylaşacaklarını, bölge güvenliğinin sağlanarak çalışmanın sürdürüleceğini belirtti. Aile ve yetkililer, aramalar süresince kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.

BALAN DAĞI’NDA 3 YILDIR KAYIP İSA ÇİFÇİ’NİN İZİ ARANACAK ARAMA ARŞİV FOTO

BALAN DAĞI’NDA 3 YILDIR KAYIP İSA ÇİFÇİ’NİN İZİ ARANACAK ARAMA ARŞİV FOTO

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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