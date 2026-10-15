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İş yeri kurşunlandı: Sarıyer'de motosikletli iki şüpheli bir kişiyi yaraladı

Sarıyer Deresi Sokak'ta motosikletli iki kişi iş yerine ateş açtı; iş yeri sahibi H.Y. yaralandı, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:46

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş yeri kurşunlandı: Sarıyer'de motosikletli iki şüpheli bir kişiyi yaraladı

Olayın gelişimi:

Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak'ta saat 17.00 sıralarında bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, motosikletle gelen iki şüpheli iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırının hedefi ve yaralanma:

Saldırı sırasında iş yeri sahibi H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi; yaralıya ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

SARIYER’DE BİR İŞ YERİNE MOTOSİKLETLİ İKİ ŞAHIS TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. OLAYDA, 1...

SARIYER’DE BİR İŞ YERİNE MOTOSİKLETLİ İKİ ŞAHIS TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. OLAYDA, 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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