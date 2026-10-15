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Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu vefat etti; cenazesi İstanbul'a gönderildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Üsküdar Belediye Başkanvekilinin cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a uğurlandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası yaralanan Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı Düzce'deki özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından kentte geniş bir taziye trafiği yaşandı.

Kaza ve müdahale süreci:

Kazanın ardından hastaneye sevk edilen Gültekin'e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı; ancak hastanedeki müdahaleler sonucu kalp krizi geçirdiği belirlenerek kurtarılamadı. Vefatın resmileşmesinin ardından naaş, hastanede tamamlanan işlemler sonrası Düzce Gasilhanesi'ne götürülerek yıkama ve hazırlık işlemleri yapıldı.

Protokol ziyareti ve cenaze töreni planı:

Gültekin'in vefat haberinin ardından çok sayıda protokol üyesi hastaneye gelerek taziyelerini iletti. Hastanede taziyeleri kabul eden isimler arasında AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Yeni Parti Düzce Milletvekili Tahir Özcan ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Tarık Şebik yer aldı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Gültekin'in eşi de taziyeleri kabul etti.

Yıkama ve hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gültekin'in naaşı İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da cenaze töreninin öğle namazının ardından düzenlenmesi ve merhumun son yolculuğunun Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

ANADOLU OTOYOLU’NUN DÜZCE GEÇİŞİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİREREK...

ANADOLU OTOYOLU’NUN DÜZCE GEÇİŞİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN’İN CENAZESİ, DÜZCE’DEKİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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