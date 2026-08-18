Balıkçı köyünde kafes balıkçılığına karşı liman eylemi

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü sakinleri, köylerinin açığında planlanan kafes balıkçılığına ilişkin tepkilerini eylemle sürdürdü. Kayıkhaneye yakın alanda hayata geçirilmesi planlanan çalışmanın geçim kaynaklarına zarar vereceğini düşünen köylüler, bölgeye malzeme getirecek vinci limana girişte durdurmak amacıyla oturma eylemi başlattı.

Köylülerin talepleri:

Köylüler, denize kafes kurulmasının hem balıkçılık gelirlerini azaltacağı hem de kıyı kullanımını olumsuz etkileyeceği endişesini vurguladı. Gece gündüz nöbet tuttuklarını belirten eylemciler, yetkililerden projenin yer seçimi ve çevresel etkileriyle ilgili daha şeffaf bir değerlendirme talep ediyor.

Güvenlik önlemleri ve gerilim:

Bölgede konuşlu ekipler tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı; Rize İl Jandarma Komutanlığı personeli olay yerinde bulunurken zaman zaman vatandaşlarla jandarma arasında gergin anlar yaşandı. Sabahın erken saatlerinde limanda toplanan köylüler, vinç girişini engelleyerek eylemlerini sürdürdü. Olayın devamında yetkililerin nasıl bir yol izleyeceği ve taraflarla yapılacak görüşmeler merak konusu.

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE KÖYLERİNİN AÇIĞINDA KAFES BALIKÇILIĞI YAPILMASINI İSTEMEYEN BALIKÇI KÖYÜ SAKİNLERİ LİMANA MALZEME GETİRECEK VİNCİ ENGELLEMEK İÇİN EYLEM BAŞLATTI