Kars'ta yaşam ve tarıma nefes olacak atıksu tesisi yüzde 53 tamamlandı

Kars'ta atıksu arıtma projesinde son durum:

Kars şehir merkezine yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Dereiçi mevkisinde yükselen Atıksu Toplama ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırımın fiziki gerçekleşme oranı %53 seviyesine ulaştı ve projenin 2027 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Toplam 54.400 metrekarelik alana yayılan tesis, şehir merkezinden kaynaklanan evsel atık suların modern biyolojik sistemlerle arıtılmasını sağlayacak. Proje yalnızca arıtma ünitesini değil, atıksuları tesise ulaştıracak kapsamlı bir kollektör hattını da içeriyor.

İnşaatta hangi işler tamamlandı:

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta tarafından verilen bilgiye göre, tesisin betonarme imalatlarının önemli bir bölümü bitirildi. Blower binası, trafo ve jeneratör binası, idari bina, biofosfor havuzu ve havalandırma havuzları gibi ana yapıların beton işi tamamlandı. Çamur susuzlaştırma binası, çıkış debimetre odası ile çamur dengeleme yapıları ve Q1200 ile Q800 kollektör hattındaki çalışmalar ise devam ediyor.

Projede ayrıca atıksu toplama için 17,5 kilometre uzunluğunda kollektör hattı yapılıyor; bu hatlar aracılığıyla evsel atık sular ileri biyolojik arıtma ünitelerine yönlendirilecek.

Arıtmanın kapasitesi ve teknik hedefler:

Tesis, Kars için planlanan nüfus projeksiyonları göz önünde bulundurularak dizayn edildi. Tamamlandığında tesis günlük 50.000 metreküp kapasiteyle arıtma yapabilecek. Modern sistemlerle arıtılan suyun kalitesinin artırılması ve Kars Çayı ile Kars Barajı havzasındaki kirlilik yükünün azaltılması amaçlanıyor.

DSİ'nin açıkladığı program doğrultusunda ilerleyen projede hem altyapı hem de işletme güvenliği için gerekli mekanik ve elektriksel altyapı unsurları inşa ediliyor; bu sayede tesis devreye alındığında sürdürülebilir işletme hedefleniyor.

Kars çayı ve tarıma yansıyacak faydalar:

Projenin tamamlanmasıyla Kars şehir merkezinden kaynaklanan evsel atıkların Kars Çayı'na ulaşan kirlilik yükü önemli ölçüde azalacak. Arıtılan suların etkisiyle Kars Barajı su kalitesinin iyileştirilmesi ve su kaynaklarının korunması bekleniyor. Bu çevresel kazanım, bölgenin ekosistem sağlığı için kritik öneme sahip.

Ayrıca arıtma tesisinin devreye girmesi, sulama suyu kalitesini artırarak tarımsal üretime doğrudan katkı sağlayacak. Mevcut işletmede bulunan 47.280 dekar Akyaka Ovası Sulaması ile Kars Barajı Sulaması'nın 1., 2. ve 3. kısımlarında yer alan 475.780 dekar alanın toplamı 523.060 dekara ulaşıyor. Bu sayede yüz binlerce dekarlık alanda daha kaliteli sulama suyu temin edilmiş olacak.

Projenin tamamlanması ardından kentin atıksu altyapısı, su kaynaklarının korunması ve tarımsal sulamada sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar elde edilmesi öngörülüyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek projenin Kars için hayırlı olmasını diledi. Yetkililer, 2027 hedefinin korunarak tesisin Karslıların hizmetine sunulması için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade ediyor.

KARS’TA 523 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİNE CAN SUYU OLACAK: ATIKSU ARITMA TESİSİNDE ÇALIŞMALAR YÜZDE 53’E ULAŞTI(KARS-İHA)