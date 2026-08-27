Şırnak’ta yolları keşfe çıkan koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Gözlemler ve davranışları:

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde yola indi ve bölge sakinleri tarafından görüntülendi. Gözlemlenen grup, yavrularıyla birlikte çevrede yiyecek aradı ve kısa süreliğine yerleşim yollarına kadar yaklaşarak insanlara alışık davranışlar sergiledi.

yavrularıyla birlikte besin arayışı:

Keçiler, özellikle genç bireylerle birlikte hareket ederek ot ve diğer bitkileri aradı. Görgü tanıklarına göre bazı hayvanlar, gördükleri araçların yanına kadar gelerek insanlardan kaçmakta tereddüt etmedi; daha sonra hepsi birlikte dağlık alana çekildi ve görünmez oldular.

koruma ve insan etkileşimi:

Bu tür gözlemler, nesli tehdit altında olan türlerin yaşam alanlarına dikkat çekiyor. Doğal alanlarda rastlanan hayvanların rahatsız edilmemesi ve koruma önlemlerine uyulması, hem bireylerin hem de türün korunması için önem taşıyor. Yetkililer ve yerel halkın, hayvanların doğal davranışlarına müdahale etmeden hareket etmesi öneriliyor.

ŞIRNAK’TA YABAN KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ. DAĞLARDA YAŞAYAN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ YOLA İNDİ.