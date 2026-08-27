Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2107 +0,03%
Bist 14.621,30 +0,07%
Altın Gram 7.200,60 +0,00%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,77 -1,35%
--°

Şırnak’ta yolları keşfe çıkan koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Beytüşşebap'ta koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüldü; yavrularıyla birlikte araçlara kadar yaklaşan grup, kısa süre sonra dağlık alana çekildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şırnak’ta yolları keşfe çıkan koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Gözlemler ve davranışları:

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde yola indi ve bölge sakinleri tarafından görüntülendi. Gözlemlenen grup, yavrularıyla birlikte çevrede yiyecek aradı ve kısa süreliğine yerleşim yollarına kadar yaklaşarak insanlara alışık davranışlar sergiledi.

yavrularıyla birlikte besin arayışı:

Keçiler, özellikle genç bireylerle birlikte hareket ederek ot ve diğer bitkileri aradı. Görgü tanıklarına göre bazı hayvanlar, gördükleri araçların yanına kadar gelerek insanlardan kaçmakta tereddüt etmedi; daha sonra hepsi birlikte dağlık alana çekildi ve görünmez oldular.

koruma ve insan etkileşimi:

Bu tür gözlemler, nesli tehdit altında olan türlerin yaşam alanlarına dikkat çekiyor. Doğal alanlarda rastlanan hayvanların rahatsız edilmemesi ve koruma önlemlerine uyulması, hem bireylerin hem de türün korunması için önem taşıyor. Yetkililer ve yerel halkın, hayvanların doğal davranışlarına müdahale etmeden hareket etmesi öneriliyor.

ŞIRNAK’TA YABAN KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ. DAĞLARDA YAŞAYAN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ DAĞ...

ŞIRNAK’TA YABAN KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ. DAĞLARDA YAŞAYAN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ YOLA İNDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaylanın 250-300 yıllık gölgesi: Elbistan'daki dev kavak ağacı
images

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı
images

Gölette düşen su seviyesi yaşamı kısıtladı: Çerkezmüsellim'de balık ölümleri
images

Saimbeyli'de kavurucu sıcakta yol çalışması, başkan işçilerle bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vezirçiftliği'ne yeni bir simge: Gazze Şehitleri Camii ibadete hazırlanıyor

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı

Sessizliğe mahkum Ayşegül'ün umut bekleyişi: 220 bin liralık cihaz için çağrı

Zafer bayramı'nda kent içi ulaşımda düzenleme: İZBAN ücretsiz, diğer hatlar yarı fiyat

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı