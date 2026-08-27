Kayalık alanda sürü halinde görülen dağ keçileri cep telefonlarına yansıdı

olay yerinde gözlemler:

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir grup dağ keçisi görüldü. Sürü halinde hareket eden hayvanlar, bölgedeki kayalık zeminde bir süre dolaştı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

görüntülerin kaydedilme biçimi:

Keçilerin hareketleri, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde sürü halinde ilerleyen hayvanların kayalıklar üzerinde dikkatli adımlarla hareket ettiği izlenebiliyor.

yasal durum ve bölgeden ayrılış:

Kesin tür tanımlaması görüntüler üzerinden yapılmakla birlikte, bölgedeki hayvanların avlanması yasak olan yaban keçileri olduğu belirtildi. Sürü bir süre dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı ve gözden kayboldu.

MALATYA'DA DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ