Balıkesir'de zabıta 200 yıllık hizmetini törenle andı

Tören ve katılımcılar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi zabıta müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen tören, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Tören, çelenk sunumu ile başladı; daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri katıldı. Etkinlikte miniklerin zabıta üniformalarıyla yaptığı katılım törene renk katarken, zabıta araçları alan düzeninde park edilerek gökyüzünden bakıldığında bir ay-yıldız simgesi oluşturuldu.

Yetkililerin konuşmaları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Caner Güreşen, törende yaptığı konuşmada tüm zabıta teşkilatının ve haftanın kutlandığını belirtti. Güreşen, teşkilatın 1826 yılında temellerinin atıldığını ve bu yıl 200. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiklerini vurguladı.

Karesi Belediyesi Zabıta Müdürü Nihan Mavuk ile Altıeylül Belediyesi Zabıta Komiseri İbrahim Okçu da günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Konuşmalarda, zabıtanın kent yaşamındaki düzeni sağlama, kamu yararını koruma ve vatandaşların günlük hayatındaki güvenlik ve sağlığı gözetme rollerine dikkat çekildi.

Vurgu: halkın huzuru ve 7/24 hizmet:

Caner Güreşen, konuşmasında teşkilatın iki asırlık tecrübesine atıfta bulunarak, "Halkımızın huzurunu, mutluluğunu ve sağlığını her zaman ön planda tutarak 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktayız" ifadelerine yer verdi. Güreşen ayrıca hizmet kalitesini sürekli artırma ve personel yapısını dinamik tutma kararlılığını yineledi.

Tören konuşmalarında, zabıtanın ilke, özveri ve dürüstlük gibi değerlerinden sapmadan çalışmalarını sürdürdüğü; bu anlayışın belediye hizmetlerinin sahadaki temel unsurlarından biri olmayı devam ettirdiği belirtildi. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile diğer belediye başkanlarına teşkilata verdikleri destek için teşekkür edildi.

Tören, katılımcı ekipler ve gelen vatandaşlarla birlikte fotoğraf çekimleri ve etkinlik alanının incelenmesiyle son buldu. Kutlamalar kapsamında hafta boyunca farklı etkinliklerin gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

ZABITA TEŞKİLATI 200'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI