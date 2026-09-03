Gerçeği aratmayan senaryo: Serik Devlet Hastanesi'nde yangın tahliyesi

Tatbikatın ana hatları:

Serik Devlet Hastanesi'nde, 2026 yılı Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre hastanenin ikinci katındaki cerrahi serviste yangın çıktı; alarm sistemi devreye girdi ve kurum içinde acil anonslar yayınlandı. Senaryoya uygun olarak personel, hastalar ve hasta yakınları güvenli toplanma alanlarına yönlendirildi.

Gerçekçi senaryo ve müdahaleler:

Çalışma boyunca tahliye edilen kişilere ve dumandan etkilendiği varsayılan kişilere Acil Servis sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Tatbikata Serik Devlet Hastanesi personelinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri de katıldı. Ekipler, olası bir yangında hastaların hızlı ve güvenli tahliyesi, yangına müdahale süreçleri ile kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Başhekim'in değerlendirmesi:

Uzm. Dr. Serkan Kurt, tatbikatın özellikle eski binalarda büyük önem taşıdığını vurgulayarak İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlediklerini söyledi. Kurt, "İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Bu, bizim gibi eski hastanelerde önemli bir durum. Gerek çalışan personelimizin gerekse hastalarımızın olumsuz bir durumda etkilenmemesi ve zarar görmemesi adına bu tatbikatları düzenli olarak her yıl gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte eksikliklerimizi görüp kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

Kurt, ayrıca tatbikatta özellikle yoğun kullanılan servislerde meydana gelebilecek senaryoların uygulamalı olarak çalışıldığını ve yangına müdahalede ilk 3 dakikanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Bir yangına en kısa sürede, özellikle ilk 3 dakikada nasıl hızlı müdahale edilmesi gerektiği konusunu çalıştık. Bu tatbikat sayesinde eksikliklerimizi de görme fırsatı bulduk" ifadesini kullandı.

Hastanede gerçeği aratmayan yangın tatbikatı