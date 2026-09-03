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Bakırköy iddianamesi: Casperlar'ın çocuk yapılanmasına ağır suçlamalar

Bakırköy Başsavcılığı, 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına ilişkin 51 şüpheliyi içeren 167 sayfalık iddianameyi tamamladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy iddianamesi: Casperlar'ın çocuk yapılanmasına ağır suçlamalar

iddianame ve soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 167 sayfalık iddianamede, ‘Casperlar’ suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, örgüte ilişkin soruşturma kapsamında 51 adli süreçteki çocuk şüphelinin dosyası yer aldı; bunların 30'u tutuklu bulunuyor.

Soruşturma, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı örgütün; Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar merkezli eylemlerine odaklandı. İddianamede, çocuk şüphelilerin toplam 22 eylem kapsamında yer aldığı, bu eylemlerin 3 maktul ve 28 mağdurla ilişkilendirildiği kaydedildi.

örgütün yöntemleri ve çocukları hedef alması:

İddianamede örgütün, gençleri ve çocukları özellikle 15-25 yaş arasından, sosyo-ekonomik açıdan dar gelirli; ailevi, fiziksel veya ruhsal sorunlar yaşayan kişiler arasından seçtiği belirtildi. Örgüt liderleri ve yöneticilerinin yeni katılanlara "sen bizim kardeşimizsin" gibi söylemlerle aidiyet duygusu aşıladığı, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve para verme gibi yollarla ilgi gösterdiği anlatıldı.

Örgütün çocukları motive etme unsurları arasında yurt dışında lüks yaşam, para, uyuşturucu, lüks otomobil ve motosiklet vaadi gibi vaatlerin bulunduğu; ancak ifadelerde, vaat edilen paraların lider ve yöneticiler tarafından ödenmediği vurgulandı. İddianame ayrıca örgütün sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve çocukları bu paylaşımlarla etkilediğini aktarıyor.

şiddet eylemleri, iş birlikleri ve teknik yöntemler:

İddianamede, örgütün birçok eylem talimatını doğrudan İsmail Atız'ın verdiği belirtiliyor. Örgütün 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen Sezer Kaya isimli şahısın öldürülmesi olayında Ayaz Kardeşler suç örgütü ile müşterek hareket ettiği kaydedildi.

Ayrıntılarda, örgütün kadın üyeleri Daltonlar suç örgütü üyelerinin hücre evlerine gönderdiği; kadınların üzerinde GPS cihazı bulunduğu iddia edildi. İddianame, kadın üyelerin baskı altında tutulduğu, Daltonlar üyesi bazı kişilerin Sezer Kaya'yı öldürttüğü ve diğer üyelere de silahlı saldırı yaptırıldığı, bu saldırıların sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı tespitlerine yer veriyor.

Örgüt üyelerinin mağdurlara gönderdikleri tehdit içerikli mesajlar ve bu mesajlara ilişkin görsel materyaller iddianamede delil olarak sunuldu.

talepler, suçlamalar ve yargı süreci:

Hazırlanan iddianamede adli süreçteki çocuklara yönelik olarak, aralarında "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma", "örgütün propagandasını yapma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma" gibi başlıkların yer aldığı toplam 17 suç yönünden değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyada ayrıca, örgüt hakkında yapılan çok sayıda ihbarın CİMER üzerinden bildirildiği kaydedildi. İddianame içerikleri, delil niteliğindeki mesajlar ve görsel materyallerle destekleniyor.

Mahkeme süreci ve cezai değerlendirme, iddianamedeki şüphelerin niteliği ile deliller doğrultusunda şekillenecek; adli makamların incelemesi ve duruşma süreci takip edilecek.

‘Casperlar’ suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma...

‘Casperlar’ suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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