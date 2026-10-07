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Bandırma'da güvenlik kamerasına yansıyan kediye kötü muamele soruşturması

Bandırma'da kediye kötü muameleye ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı; yaralı kedi veterinere kaldırıldı, aileye idari ceza ve adli süreç başlatılacağı açıklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 23:09

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bandırma'da güvenlik kamerasına yansıyan kediye kötü muamele soruşturması

Olayın gelişimi:

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir çocuğun kediye kötü muamele ettiğine dair görüntüler sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek durumu polise bildirdi. Yaralı kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından hızla veterinere götürüldü.

Veteriner müdahalesi ve hukuki süreç:

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kedinin iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kedinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili olarak ailenin hakkında idari işlem uygulanarak para cezası kesildi ve adli sürecin başlatılacağı, dava açılacağı duyuruldu.

Kamuoyu tepkisi ve görüntüler:

Yaşanan olay Bandırma’da hayvanseverler ve mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Olay anı bir sitedeki güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler daha da büyüdü.

BALIKESİR&#039;İN BANDIRMA İLÇESİNDE BİR ÇOCUĞUN KEDİYE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞU ANLARA İLİŞKİN...

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BİR ÇOCUĞUN KEDİYE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞU ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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