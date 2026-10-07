Bandırma'da güvenlik kamerasına yansıyan kediye kötü muamele soruşturması

Olayın gelişimi:

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir çocuğun kediye kötü muamele ettiğine dair görüntüler sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek durumu polise bildirdi. Yaralı kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından hızla veterinere götürüldü.

Veteriner müdahalesi ve hukuki süreç:

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kedinin iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kedinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili olarak ailenin hakkında idari işlem uygulanarak para cezası kesildi ve adli sürecin başlatılacağı, dava açılacağı duyuruldu.

Kamuoyu tepkisi ve görüntüler:

Yaşanan olay Bandırma’da hayvanseverler ve mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Olay anı bir sitedeki güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler daha da büyüdü.

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BİR ÇOCUĞUN KEDİYE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞU ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI.