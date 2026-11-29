Saldırı ve yaralananlar:

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda gece meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre E.G. (46) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda B.C.K. (32) ile Y.K. yaralandı.

Tedavi ve durum:

B.C.K.'nin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve hayati tehlikesi bulunduğu için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, diğer yaralının ise Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; E.G.'nin yakalanmasına çalışıldığı, Y.K.'nin nasıl vurulduğunun ise araştırıldığı bildirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN B.C.K. , SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI