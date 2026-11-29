Kaza ayrıntıları:
Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolunda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 GZC 095 plakalı servis midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak devrildi.
Olay anında araçta bulunan kişilerden ciddi yaralanma veya ölüm bildirilmedi; yetkililer kazada ölü ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
Ekiplerin müdahalesi ve trafik:
Kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale ve aracın kaldırılma çalışmaları sırasında Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Aracın kaldırılmasının ardından ekiplerin düzenlemeleriyle birlikte ulaşım normale döndü ve yol trafiğe açıldı.
Büyükçekmece E-5'te servis aracı devrildi
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