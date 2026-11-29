Büyükçekmece E-5'te servis midibüsü devrildi

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Beylikdüzü istikametinde seyreden servis midibüsü refüje çıkarak devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 34 GZC 095 plakalı servis midibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Müdahale ve trafik durumu:

Ekiplerin müdahalesiyle olay yerinde yol güvenliği sağlandı, araç kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Yetkililer, olayda yaralanma veya can kaybı olmadığını ve Beylikdüzü istikametinde kaza nedeniyle kısa süreli yoğunluk yaşandığını bildirdi.

BÜYÜKÇEKMECE E-5 KARAYOLU'NDA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ.