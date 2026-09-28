Barış Alper Yılmaz 40. maçında A Milli formayla 6. golünü attı

Barış Alper Yılmaz'tan A Milli formayla 6. gol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda mücadele etti. Karşılaşmada millilerin tek sayısını Barış Alper Yılmaz kaydetti ve skor 3-1 oldu.

golün gelişimi:

Müsabakanın 47. dakikasında sağ içinden Oğuz Aydın'ın pasını arka direkte değerlendiren Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu vuruş takımın maç içindeki tek golü olurken, asistin sahibi Oğuz Aydın olarak kayda geçti.

maçtaki rolü ve süre yönetimi:

26 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve A Milli Takım formasıyla bu performansla 40. maçında kendisini 6. gole taşımış oldu. Maçın 80. dakikasında yerine Deniz Gül oyuna girdi.

Barış Alper'in İtalya karşısındaki golü, hem oyuncunun milli takım kariyerindeki gol sayısını artırdı hem de takımın bu turnuvadaki mücadele kaydına geçen önemli anlardan biri olarak öne çıktı.

MİLLİ FUTBOLCU BARIŞ ALPER YILMAZ, İTALYA MAÇINDA ATTIĞI GOLLE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NDAKİ 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ.