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Bartın üniversitesi'nden kan bağışı seferberliği: hedef bin 453 ve bin 460 ünite

Bartın Üniversitesi ve Türk Kızılayı, Kutlubey Kampüsü'ndeki 6 günlük kan kampanyasında önceki 1.071 hedefine ulaşıp artık bin 453 ve bin 460 ünite toplamayı hedefliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bartın üniversitesi'nden kan bağışı seferberliği: hedef bin 453 ve bin 460 ünite

Kampanya detayları:

Türk Kızılayı Bartın Şubesi ile Bartın Üniversitesi iş birliğiyle üniversite personeli ve öğrencilere yönelik kan bağış kampanyası, Kutlubey Kampüsü içinde kurulan kan alma çadırlarında başlatıldı. Kampanya, 17 Ekim Cumartesi akşamına kadar sürecek ve toplam 6 gün boyunca devam edecek.

Kampanyanın ilk gününde Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız ile Yeni Parti İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve çok sayıda idari, akademik personel ile öğrenci çadırda kan verdi. Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın ve Karabük Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Dinçer Karagöz de etkinlikte yer aldı.

Hedefler ve motivasyon:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kampanyada önceki dönemde baz alınan 1.071 ünite hedefinin aşıldığını hatırlatarak bu yıl bin 453 ve devamında bin 460 ünite kan toplama hedefleriyle yola çıktıklarını söyledi. Rektör, hedef belirlemede tarihsel referanslara atıfta bulunarak 1453 ve 1460 yıllarını örnek verdi ve kampanyanın kent ve üniversite için bir onur meselesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Rektör Akkaya, Türk Kızılayı'nın 1868'den günümüze kadar süren hizmet ve yardım misyonuna dikkat çekti ve "Kanda hayat var" mesajını öne çıkararak kan bağışının herhangi bir zamanda herkes için hayati önem taşıdığını belirtti.

Katılımcılar ve teşekkürler:

Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın, üniversitede daha önce düzenlenen kampanyada konulan bin 71 ünite hedefinin aşılarak 1.109 ünite kan toplandığını hatırlattı. Yalçın, bu yılki hedeflerin ulaşılmasında Rektör, üniversite personeli ve öğrencilere teşekkür etti; ayrıca kan verenlere desteklerinden dolayı İsmail Cem Akyol'a da teşekkür etti.

Kampanya boyunca kan bağışında bulunanlara meyve suyu, kek, nohutlu pilav ve dizüstü bilgisayar çantası gibi ikram ve hediyeler verildi. Organizasyon, hem üniversite içindeki duyarlılığı artırmayı hem de şehir genelinde düzenli kan stoklarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TÜRK KIZILAYI BARTIN ŞUBESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ KUTLUBEY KAMPÜSÜ&#039;NDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI...

TÜRK KIZILAYI BARTIN ŞUBESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ KUTLUBEY KAMPÜSÜ'NDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ. DÜZENLENEN BAĞIŞ KAMPAYASINDA HEDEFLENEN RAKAM İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ OLAN 1453 OLARAK AÇIKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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