Bartın'da hemşire adayı Edanur'un ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

olayın gelişimi:

23 Ekim 2025'te Bartın-Zonguldak kara yolu Çatmaca mevkiinde meydana gelen kazada, 06 RLK 06 plakalı otomobiliyle seyreden Furkan Turan Gülle (26) kaldırımdan durağa doğru yürüyen son sınıf hemşirelik öğrencisi Edanur Tatlıoğlu (23)'na çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Tatlıoğlu için kurtarma müdahaleleri sonuç vermedi.

Olay sonrası yapılan ölçümlerde polisin yaptığı testte sürücünün 0.83 promil, hastanede yapılan ölçümde ise 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gülle gözaltına alınarak tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.

dava süreci ve karar:

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede sanık hakkında "Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" ile "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık SEGBİS aracılığıyla katıldı; mağdur avukatları ve Tatlıoğlu ailesi de duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.

Mahkeme son sözleri sorulduğunda sanık "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Pişmanım, tahliye olmak ve aileme kavuşmak istiyorum" dedi. Savcılık mütalaasında TCK'nın 85'inci maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, önceki içtihatları dikkate alarak hükmünü açıkladı.

Heyet, sanık Furkan Turan Gülle'yi "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın daha önce tutuklu bulunduğu süre ile istinaf sürecini göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmaması fakat tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmedildi. Gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Hemşire adayı Edanur'a çarpan aracın sürücüsü tahliye edildi