Yenidoğan Çetesi davasında liderin savunması için duruşma ertelendi

Dava kapsamı ve duruşma ortamı:

İstanbul'da yürütülen soruşturmalar sonucu hazırlanan iddianamelerle birleştirilen dosyada, 'Yenidoğan Çetesi' iddiaları kapsamında sorumlu oldukları öne sürülen kişiler hakkında yargılama sürüyor. Savcılık, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlandığını ve ihmali davranışlar sonucu ölümlere yol açıldığını değerlendiriyor. İddianame, ikinci dalga operasyona ilişkin hazırlanan kısımların da ana dosyayla birleştirilmesiyle genişledi ve sanık sayısı 61'e yükseldi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının katılımıyla oturum açtı. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada talepler ve erteleme:

Tutuklu sanık ve iddiaya göre çete lideri konumundaki Fırat Sarı'nın savunma yapabilmesi için avukatıyla görüşemediğini belirtmesi üzerine duruşmada süre talebi gündeme geldi. Sanık, dosyanın karmaşık olduğunu ve savunma haklarının kısıtlandığını ifade ederek 'Bana ve avukatlarıma konuşma şansı verin' dedi.

Avukat Özgür Ekinci ise müvekkilinin Buca Cezaevi'nden İstanbul'a pazar günü geç getirildiğini, bu nedenle savunma hazırlığı ve görüşme imkanı bulamadıklarını belirterek, savunmanın yarına bırakılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Fırat Sarı ile avukatının savunma yapabilmeleri amacıyla duruşmayı bir gün sonraya erteledi.

Sanık beyanları ve savunma iddiaları:

Duruşmada söz alan bazı tutuklu sanıklar, mesleki kimliklerini ve olayla bağlantılarını reddetti. Tutuklu sanık Zeki Ötünç, 'Ben şimdiye kadar sadece trafik cezası aldım. 22 aydır tutukluyum, bir çocuk doktoru olarak bebek katili olarak adlandırılmak, başıma gelen en acı olaydır' şeklinde beyanda bulundu.

Bir diğer tutuklu sanık Rıza Keykubad ise 27 aydır haksız yere tutuklu olduğunu iddia ederek, 'Ben, Kaya bebeği tedavi etmedim. Güney Hastanesinde doktorluk yapmadım. Kaya bebekle ilgili bir sorumluluğum ve ihmalim olmamıştır. Adli kontrol tedbiriyle tahliyemi talep ediyorum' dedi. Bu açıklamalar, savunmaların içeriğinin hem mesleki sorumluluk hem de somut tedavi ilişkileri üzerine odaklandığını gösterdi.

Mahkemenin verdiği erteleme kararı, savunma haklarının tam olarak kullanılabilmesi gerekçesiyle alındı ve duruşma, sanık Fırat Sarı ile avukatlarının hazır bulunarak savunmalarını yapabilecekleri bir sonraki güne bırakıldı.

'Yenidoğan Çetesi' davası, Fırat Sarı ile avukatının savunma yapabilmeleri için yarına ertelendi