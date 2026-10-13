İktidar temsilcileriyle Bayrampaşa'da halka kulak verildi

Programın amacı ve katılımcılar:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının ikinci durağı Bayrampaşa oldu. İlk buluşma Sultanbeyli'de gerçekleştirildikten sonra, ilçede muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, kanaat önderleri ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla bir araya gelinerek ilçenin öncelikli sorunları ve vatandaşların beklentileri masaya yatırıldı.

Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar ve Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ile birlikte katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Özdemir, programın amacını açıklarken çalışmanın İstanbul'un tüm ilçelerinden gelen yerel değerlendirmeleri toplamak ve bunları stratejik hedeflerle ilişkilendirerek yol haritası oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yerel dinleme yaklaşımı ve hedefler:

Özdemir, siyasetin nihai gayesinin topluma fayda sağlamak olduğunu belirterek, "Gayemiz her kesimi dinleyerek ortak paydada buluşmak" ifadesini kullandı. Bayrampaşa'nın yoğun nüfus yapısı ve gençlere sunulabilecek imkânlar, hanımefendilerin yaşadığı güçlüklerin azaltılması ve fırsatların artırılması gibi konular programın öncelikleri arasında yer aldı.

Toplantıda, ilçe ölçeğindeki sıkışıklık ve gençlerin önünü açma soruları etrafında somut çözüm önerileri konuşuldu; katılımcılara yönelik hizmetlerin artırılması ve sosyal imkânların yaygınlaştırılması gündeme geldi.

İl yönetiminin üç boyutlu sorumluluğu:

Abdullah Özdemir, İstanbul'da il yönetiminin üç ayrı başlıkta görev icra ettiğini aktardı: hükümetin temsilcisi olarak bakanlık yatırımlarını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak, büyükşehir ölçeğinde muhalefet görevini yerine getirerek eksikleri tespit etmek ve yol göstermek, ayrıca yerel ölçekte iktidar olmanın getirdiği sorumlulukları üstlenmek. Bu çerçevede Bayrampaşa'nın ulaşım, kentsel dönüşüm, eğitim, sportif ve sağlık alanlarında alması gereken hizmetler değerlendirildi.

Özdemir, programın katılımcılara açık mikrofon ortamı sunduğunu belirterek vatandaşların hiçbir kaygı duymadan samimiyetle meselelerini aktarabileceği bir zemin oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Görüş alışverişi ve sonuç:

Program, ilçe sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin paylaşılması için karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu. Yerel aktörlerin ve yöneticilerin doğrudan katılımıyla yürütülen buluşmanın, Bayrampaşa özelinde önceliklerin netleşmesine ve takip edilecek adımların belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTANBUL’UN SORUNLARINI, VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİNİ VE KENTİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEMEK AMACIYLA BAŞLATILAN "İSTANBUL’U DİNLİYORUZ" BULUŞMALARININ İKİNCİ DURAĞI BAYRAMPAŞA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.