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Bartın’da kent hafızasını açığa çıkaran çalışma: türk-islâm mezar taşları envantere kaydediliyor

Bartın Üniversitesi liderliğinde yürütülecek çalışma, Türk-İslam dönemi mezar taşları ve kitabelerini bilimsel yöntemlerle belgeleyip ulusal envantere aktaracak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bartın’da kent hafızasını açığa çıkaran çalışma: türk-islâm mezar taşları envantere kaydediliyor

Proje ve kapsamı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından yürütülecek çalışma, Bartın’ın sosyal ve kültürel geçmişine ışık tutan Türk-İslam Dönemi mezar taşları ve kitabelerinin sistematik biçimde belgelenmesini amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde planlanan "Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Çalışması"nın Bartın’daki saha çalışmaları ekim ayında başlayacak.

Araştırma ekibi ve saha takvimi:

Çalışmayı BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Doç. Dr. Abdül Halim Varol başkanlığındaki akademisyen ve öğrencilerden oluşan bir ekip yürütecek. Saha çalışmaları ilk olarak Bartın merkezdeki mezarlık ve hazirelerde başlayacak, ilerleyen aşamalarda Amasra, Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde devam edecek. Projenin toplam 12 ay sürmesi planlanıyor.

Yöntem ve veri toplama hedefleri:

Araştırmada mezar taşlarının fotoğraflanması, üzerlerindeki kitabelerin okunup kayıt altına alınması, sanatsal ve tipolojik özelliklerinin belirlenmesi, koordinat bilgilerinin tespiti ve bulguların dijital ortama aktarılması hedefleniyor. Elde edilen veriler, sistematik kayıt ve analiz süreçlerinden geçirilerek ulusal envanter sistemine entegre edilecek.

Çalışma sürecinde mezar taşlarında yer alan metinler üzerinden özellikle son 250 yılda bölgede yaşamış kişi ve aile adları, meslek grupları, tarikat ilişkileri ve ölüm nedenleri gibi sosyal verilerin de kayda geçirilmesi planlanıyor. Böylece taşların yalnızca taşınsal özellikleri değil, kentin toplumsal hafızasına dair ayrıntılar da açığa çıkarılacak.

Beklenen katkılar

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, projenin Bartın’ın tarihî ve kültürel mirasının bilimsel yöntemlerle belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve Doç. Dr. Abdül Halim Varol ile proje ekibine başarı dileklerini iletti. Çalışmanın tamamlanmasıyla Bartın’daki Türk-İslam Dönemi mezar taşları ve kitabelerinin kapsamlı şekilde belgelenmiş olması ve bu bilgilerin ulusal envanterde erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Proje, hem saha araştırmaları hem de dijital envanterleme yönleriyle kent tarihinin somut verilerle yeniden okunmasına imkan tanıyacak; yerel kültürel mirasın korunması ve akademik çalışmalara kaynak oluşturması hedefleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMAYLA BARTIN’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMAYLA BARTIN’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTAN TÜRK-İSLAM DÖNEMİ’NE AİT MEZAR TAŞLARI VE KİTABELER BİLİMSEL YÖNTEMLERLE BELGELENECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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