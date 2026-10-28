Dolar 49,8217 +0,08%
Euro 55,5780 +0,39%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,28 +0,16%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Kırıkkale'de 103. yılda türkülerle coşku: Özlem Özdil sahnede

Kırıkkale'de düzenlenen 103. yıl Cumhuriyet konserinde Özlem Özdil türkülerle vatandaşları coşturdu; programı Belediye Başkanı Ahmet Önal selamladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:33

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 21:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Melisa Soylu

Kırıkkale'de 103. yılda türkülerle coşku: Özlem Özdil sahnede

kutlama programı ve sahne performansı:

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü anısına düzenlenen konser programında Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil sahne aldı. Sanatçı, seslendirdiği türkülerle izleyicilere Cumhuriyet coşkusunu yaşattı ve repertuarındaki eserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

vatandaşların katılımı ve atmosfer:

Konseri izleyen vatandaşlar söylenen parçalara eşlik ederek alanı şenlendirdi. Programa katılanlar arasında farklı yaş gruplarından kişiler yer aldı; etkinlik boyunca zaman zaman coşkulu alkışlar yükseldi. Konserin sonunda düzenlenen havai fişek gösterisi gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu ve kutlamalara görsel bir zenginlik kattı.

belediye başkanının mesajı:

Konser sırasında sahneden vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kıymetli hemşehrilerim, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden kutluyorum. Bize bu cennet vatanı armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

KIRIKKALE&#039;DE SAHNE ALAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ÖZLEM ÖZDİL, SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLERLE...

KIRIKKALE'DE SAHNE ALAN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI ÖZLEM ÖZDİL, SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLERLE VATANDAŞLARA CUMHURİYET COŞKUSUNU YAŞATTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle payl...
images

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı
images

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor
images

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahne...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gastronomievi'nde kömbe kokuları eşliğinde cumhuriyet coşkusu

Jandarmanın sırtında hayat kurtaran müdahale: Gemlik'te mahsur kalan çift tahliye edildi

Gümüşhane'de itfaiyenin müdahalesiyle Harşit Çayı kenarından kurtarılan yavru kedi

Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş