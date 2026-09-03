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Bartın'da metruk ahırda gece yangını: 9 büyükbaş telef oldu

Ulus ilçesindeki metruk iki katlı binanın ahırında gece 01.30'da çıkan yangında bina kül oldu, içerideki 9 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:43

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bartın'da metruk ahırda gece yangını: 9 büyükbaş telef oldu

Bartın'da metruk ahırda gece yangını: 9 büyükbaş telef oldu

Ulus ilçesi Hocaköy Demirciler Mahallesi'nde Enes Demir'e ait iki katlı bir binanın alt katında ahır olarak kullanılan bölümde gece saat 01.30'da yangın başladı. Alevler kısa sürede binayı sardı ve ahır kullanılamaz hale geldi; içerideki 9 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

yangının seyri:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki bina ve seraya sıçramasını engelledi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbirleri alarak soğutma çalışmalarına destek verdi.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının binanın elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Olayda bina büyük ölçüde hasar görürken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların yangının sebebi ve hasar tespiti için yoğun çalışma başlattığını duyurdu.

BARTIN&#039;IN ULUS İLÇESİNDE AHIR OLARAK KULLANILAN METRUK BİR BİNADA ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKTIĞI...

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE AHIR OLARAK KULLANILAN METRUK BİR BİNADA ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLEN YANGINDA 9 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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