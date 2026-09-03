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Samsun'da daha önce tutuklanan kişi yeniden göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edildi

Samsun'da 57 yaşındaki M.K., 2022'de tutuklanmasının ardından yine göçmen kaçakçılığı yaparken polis tarafından Tekkeköy'de yakalandı; Afgan göçmen sınır dışı edilecek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:17

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da daha önce tutuklanan kişi yeniden göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edildi

Samsun'da daha önce tutuklanan kişi yeniden göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dört yıl önce göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanıp tutuklanan bir şüphelinin yeniden harekete geçtiğini belirleyerek takibe aldı. İstanbul'da ikamet eden M.K. (57) olduğu tespit edilen zanlının, özel aracıyla yasa dışı geçiş yapan bir kişiyi taşımaya çalıştığı bildirildi.

olayın tespiti ve takibi:

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu M.K.'nin, Trabzon'dan aldığı bir kişiyi İstanbul'a götürmek üzere yola çıktığı belirlendi. Polis, şüphelinin hareketlerini takip ederek aracı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde durdurdu.

gözaltı ve adli işlemler:

Durum kontrolünde araçta bulunan kişinin Afganistan uyruklu olduğu ve Türkiye'ye Doğubeyazıt sınırından kaçak olarak giriş yaptığı belirlendi. Olay yerinde M.K. ve kaçak göçmen gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişi için sınır dışı işlemleri başlatılırken, M.K. hakkında ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayda öne çıkan noktalardan biri, şüphelinin 2022 yılında da aynı suç kapsamında Samsun'da yakalanıp tutuklanmış olması. Bu durum, soruşturmanın yönü açısından emniyetin dikkatini çekti ve takibin titizlikle sürdürülmesine yol açtı. Adli makamlardan gelecek karar bekleniyor.

SAMSUN’DA 4 YIL ÖNCE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPARKEN YAKALANIP TUTUKLANAN M.K.(57), ÖZEL ARACIYLA YİNE...

SAMSUN’DA 4 YIL ÖNCE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPARKEN YAKALANIP TUTUKLANAN M.K.(57), ÖZEL ARACIYLA YİNE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPARKEN POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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