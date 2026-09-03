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Kalimantan’daki yangınlar bölgeyi ve komşuları zehirli dumana boğdu

Kalimantan’da 17 Ağustos’ta başlayan orman yangınları haftalardır sürüyor; duman Malezya ve Filipinler’e ulaştı, binlerce kişi sağlık hizmetine başvurdu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kalimantan’daki yangınlar bölgeyi ve komşuları zehirli dumana boğdu

yangının seyri ve yerel etkiler:

Endonezya’nın Kalimantan Adası’nda 17 Ağustos’ta başlayan orman yangını söndürülemiyor. Alevler hızla yayılarak tarım alanları ve yerleşimleri küle çevirdi. Haftalardır devam eden yangınlar, ülkenin bazı büyük adalarını yoğun ve zehirli bir duman tabakasıyla kapladı.

Yerel güvenlik önlemleri kapsamında Banjarbaru şehrindeki okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasında zorluk yaşandığını ve alevlerin rüzgârla birlikte yeni bölgelere sıçrayabildiğini bildiriyor.

bölgede sağlık üzerinde gözlemlenen etkiler:

Endonezya Sağlık Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ayları arasında arazi ve orman yangınlarıyla bağlantılı olarak 50 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini açıkladı; bunun yanında binlerce kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi. Birçok noktada hava kirliliği endeksi "sağlıksız" seviyelere geriledi.

komşu ülkelere yayılan duman ve eğitim kararları:

Zehirli duman tabakası komşu Malezya ve Filipinler’e de ulaştı. Borneo Adası’nın Malezya tarafındaki Sarawak’ın birçok bölgesinde hava kirliliği endeksi "sağlıksız" seviyeye indi. Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Manila metropol bölgesindeki yedi hava izleme istasyonunda PM2.5 partikül seviyelerinin "sağlıksız" olduğunu bildirdi.

Filipinler’de Metro Manila’nın en kalabalık yerleşimlerinden Quezon City’de tüm yüz yüze dersler askıya alındı ve okullar ikinci bir duyuruya kadar uzaktan eğitime geçti. Ayrıca Merkez Luzon, Calabarzon, Mimaropa ve Orta Visayas gibi diğer bölgelerde de hava kalitesi kötüleşti.

Endonezya&#039;nın Kalimantan Adası&#039;nda Ağustos ayında başlayan orman yangını sürüyor. Yangınlar...

Endonezya'nın Kalimantan Adası'nda Ağustos ayında başlayan orman yangını sürüyor. Yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük adalarından bazılarını ve komşu Malezya ile Filipinler'i zehirli duman tabakası kapladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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