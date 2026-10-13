Dolar 49,3531 -0,01%
Euro 55,3031 +0,45%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.639,23 -0,15%
EUR/USD 1,1201 +0,36%
Brent Petrol 106,36 -0,27%
--°

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı

Bartın'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçen 6 yaşındaki çocuk, 74 BV 382 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı; çocuk hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 22:30

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 22:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı

Bartın'da yaya geçidinde kaza:

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki A.D.'ye şehir merkezine doğru seyir eden S.A. (33) yönetimindeki 74 BV 382 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle A.D., aracın ön kaputuna fırladıktan sonra yaklaşık 7 metre ileride kaputtan beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

kaza anı ve görgü tanıklarının ifadeleri:

Kameralara yansıyan görüntülerde, A.D.'nin bisikletiyle yaya geçidinde koşarak karşıya geçmeye çalıştığı ve yolun son kısmında hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde, orta refüjde bekleyen arkadaşı kaza sonrası hızla yanına gelerek yardım etmeye çalışırken, bir kadının uyarısıyla çocuğun arkadaşı tekrar uzaklaşıyor ve şok yaşıyor.

Kazayı gören çevredekilerin olay yerine koşması, panik ve müdahale çabaları görüntülerde dikkat çekiyor. Kaza anı ve sonrasındaki reaksiyonlar saniye saniye kayda geçti.

yaralanma durumu ve soruşturma:

Olay sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralanan A.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza ile ilgili görgü ile kamera kayıtları değerlendiriliyor.

Yetkililer, yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olması ve çocukların geçişlerinde refakat edilmesinin önemine dikkat çekti.

BARTIN&#039;DA BİSİKLETİ İLE YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA...

BARTIN'DA BİSİKLETİ İLE YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, OTOMOBİL ÇARPTI. YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da okul çevrelerinde huzur odaklı kapsamlı denetim
images

Adıyaman'da Yenigüven yolunda takla atan otomobil sürücüyü yaraladı
images

Cumhuriyet başsavcılığı ters kelepçe ve görüntü paylaşımı iddialarını resen soru...
images

Ayaş yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: iki yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hassa’da itfaiye ekipleri yerleşim yerindeki yılanı doğal ortamına güvenle geri bıraktı

Elazığ'da okul çevrelerinde huzur odaklı kapsamlı denetim

Adıyaman'da Yenigüven yolunda takla atan otomobil sürücüyü yaraladı

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi