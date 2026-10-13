Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı

Bartın'da yaya geçidinde kaza:

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki A.D.'ye şehir merkezine doğru seyir eden S.A. (33) yönetimindeki 74 BV 382 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle A.D., aracın ön kaputuna fırladıktan sonra yaklaşık 7 metre ileride kaputtan beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

kaza anı ve görgü tanıklarının ifadeleri:

Kameralara yansıyan görüntülerde, A.D.'nin bisikletiyle yaya geçidinde koşarak karşıya geçmeye çalıştığı ve yolun son kısmında hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde, orta refüjde bekleyen arkadaşı kaza sonrası hızla yanına gelerek yardım etmeye çalışırken, bir kadının uyarısıyla çocuğun arkadaşı tekrar uzaklaşıyor ve şok yaşıyor.

Kazayı gören çevredekilerin olay yerine koşması, panik ve müdahale çabaları görüntülerde dikkat çekiyor. Kaza anı ve sonrasındaki reaksiyonlar saniye saniye kayda geçti.

yaralanma durumu ve soruşturma:

Olay sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralanan A.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza ile ilgili görgü ile kamera kayıtları değerlendiriliyor.

Yetkililer, yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olması ve çocukların geçişlerinde refakat edilmesinin önemine dikkat çekti.

BARTIN'DA BİSİKLETİ İLE YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, OTOMOBİL ÇARPTI. YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI.