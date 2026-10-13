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Galatasaray Barcelona maçında ilk yarı 1-1: iptal edilen gol ve eşitlik

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Batrakov'un golü iptal edilmediği anlarda öne geçti, Cancelo skoru dengeledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Barcelona maçında ilk yarı 1-1: iptal edilen gol ve eşitlik

maçtan kısa özet:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Barcelona arasındaki ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanırken her iki takım da ilk 45 dakikada birkaç net pozisyona girdi ve maçın temposu yüksek seyretti.

goller ve tartışmalı anlar:

28. dakikada Galatasaray atağında Aleksey Batrakov, sol kanattan gelişen pozisyonda ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Topun o anda Joao Cancelo'ya çarpmasıyla gol kaydedildi ve skor 1-0 oldu. 34. dakikada ise Batrakov'un kullandığı köşe vuruşunda Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşunun ardından kale çizgisi üzerinde Cubarsi müdahalesiyle ağlar havalandı; VAR incelemesi sonrası hakem Marco Guida ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

43. dakikada Barcelona ceza yayı solunda gelişen bir pozisyonda Dani Olmo'nun ara pasıyla topla buluşan Joao Cancelo, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İlk yarının son anlarında (45+2') Olmo'nun serbest vuruştan şutu kaleci Uğurcan Çakır tarafından kornere çeldirildi.

oyun akışı ve kilit müdahaleler:

İlk yarıda Barcelona'dan Pedri'nin savunmanın arkasına attığı uzun paslarla Gordon ve Yamal gibi hücum oyuncuları etkili olmaya çalıştı; 16. dakikada Gordon'un ceza sahası içindeki şutu Uğurcan Çakır tarafından kurtarıldı. Galatasaray ise özellikle kanatlardan ve duran toplardan sonuç almaya çalıştı; Batrakov'un etkili pasları ve Osimhen ile Barış Alper'in hava toplarındaki varlığı dikkat çekti.

kadrolar ve hakemler:

Maçın hakemliğini Marco Guida yönetirken yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti idi. Ev sahibi Galatasaray sahaya Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen on biriyle çıktı. Barcelona'nın ilk 11'inde Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Dani Olmo yer aldı.

İlk yarı, VAR kararları ve temposu yüksek mücadele ile sona erdi; ikinci yarıda her iki takımın da daha temkinli veya aksine daha agresif hamlelerle skoru değiştirme potansiyeli bulunuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTASINDA GALATASARAY, BARCELONA’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTASINDA GALATASARAY, BARCELONA’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1 BERABERE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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