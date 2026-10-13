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Arıza boğaz trafiğini durduramadı: 147 metrelik Bilbao Trader sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda 147 metrelik Bilbao Trader arıza yapıp sürüklendi; Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale edip gemiyi eskortla boğazdan çıkardı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:16

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 23:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arıza boğaz trafiğini durduramadı: 147 metrelik Bilbao Trader sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda arıza sonrası gemi sürüklendi

Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye hareket eden 147 metrelik Antigua ve Barbuda bayraklı Bilbao Trader isimli kuru yük gemisi arıza yaşayarak seyir yönünün tersine döndü.

olayın gelişimi:

Kıyıya metreler kala durduğu görülen geminin sürüklenme anları vatandaş kameralarına yansıdı, gemi takip sistemleri ise rotasındaki ani değişimi kaydetti. Bölgedeki deniz trafiği kısa süreliğine yakından izlendi.

kıyı emniyeti müdahalesi:

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle arıza kısa sürede giderildi ve gemi, Kıyı Emniyeti eskortluğunda seyrine devam ederek boğazdan ayrıldı.

İSTANBUL BOĞAZI&#039;NDA ARIZA YAŞAYAN 147 METRELİK KURU YÜK GEMİSİ KONTROLSÜZCE SÜRÜKLENDİ VE...

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAŞAYAN 147 METRELİK KURU YÜK GEMİSİ KONTROLSÜZCE SÜRÜKLENDİ VE İSTİKAMETİNİN TERSİNE DÖNDÜ. ARIZA YAŞAYAN GEMİ, KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ ESKORTLUĞUNDA BOĞAZDAN AYRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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