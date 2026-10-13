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Tiran'da eğitim maliyetleri karşıtı gösteriler Eğitim Bakanlığı önünde çatışmaya dönüştü

Tiran'da öğrenciler yüksek eğitim maliyetleri ve işsizlik karşıtı Eğitim Bakanlığı önünde toplandı; polis müdahalesiyle çatışmalar çıktı, 23 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tiran'da eğitim maliyetleri karşıtı gösteriler Eğitim Bakanlığı önünde çatışmaya dönüştü

Tiran'da öğrenciler bakanlık önünde toplandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da öğrenciler, üniversitelerin durumu, yüksek eğitim maliyetleri, azalan finansal destekler ve artan işsizlik gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı binası önünde protesto düzenledi. Gösteri kısa sürede şiddetli çatışmalara dönüştü; taraflar arasında tansiyon yükseldi.

Gösteride yaşananlar:

Protestocuların bakanlık binasına tuğla ve beton bloklar fırlattığı, dış çitlere zarar vererek avluya girmek amacıyla giriş kapısını tahrip ettikleri bildirildi. Polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Olayların ilerleyen saatlerinde bazı göstericilerin sokaklarda birden fazla noktada ateş yaktığı, bir iş yerine girerek içerideki mobilyaları çıkarıp sokağın ortasında yaktıkları aktarıldı.

Gözaltılar, yaralanmalar ve soruşturma:

Göstericilerin polise molotof kokteyli, taş ve sert cisimlerle saldırdığı, Arnavutluk basınında olaylarda 6 polis memuru ve 1 basın mensubunun yaralandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığının duyurulduğu belirtildi. Güvenlik güçleri çatışmaların ardından 23 kişiyi gözaltına aldı ve şiddet eylemlerinden sorumluların tespiti için inceleme başlattığını bildirdi. Öte yandan bazı öğrenciler, şiddet eylemlerine karışmamalarına rağmen polis müdahalesi nedeniyle zarar gördüklerini iddia etti.

Arnavutluk'taki gösteriler, Fransa'da başlayan ve Avrupa genelinde yayılan öğrenci eylemlerinin dönemine denk geliyor; Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları talebiyle süren protestolarla paralellikler taşıdığı kaydedildi.

Arnavutluk’ta öğrenciler, başkent Tiran’daki Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Protesto...

Arnavutluk’ta öğrenciler, başkent Tiran’daki Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Protesto sırasında polis ve öğrenciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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