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Yıkım ihaleleri soruşturmasında şaşırtan savunmalar ve 14 tutuklama

Malatya merkezli yıkım ihaleleri soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı; eski YİKOB yöneticileri 'arsa sattım, eşim gönderdi sandım' gibi savunmalar yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yıkım ihaleleri soruşturmasında şaşırtan savunmalar ve 14 tutuklama

Soruşturmanın kapsamı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma, Malatya Valiliği YİKOB bünyesindeki Mart 2023 ile Ocak 2024 dönemine ait yıkım ihalelerini kapsıyor. Şüphelilere rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları yöneltildi.

Hakimlik kararları:

Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu sonucunda toplam 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında eski YİKOB müdürleri S.D. ve N.A. ile A.S., U.B., M.G. ve A.O. bulunuyor. Ayrıca 'rüşvet vermek' suçlamasıyla N.A., K.Ö., U.B., H.D., H.K., A.K., E.D. ve M.B. hakkında tutuklama kararı alındı. Tutuklanan eski müdür S.D.'nin eşi hakkında ev hapsi uygulanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 3 kişi savcılıktan serbest kaldı.

Şüphelilerin savunmaları:

Sorgularda öne çıkan savunmalar arasında dikkat çeken iddialar yer aldı. Eski müdür S.D. suçlamaları reddederek arsa hissesinin satışına ilişkin ödeme iddiasına değindi; eşi S.D. ise hesabına gelen 500 bin TL için 'eşimin gönderdiğini düşünerek kullandım, firmaları tanımıyorum' dedi. H.K. ise transferlerin şifai arsa ortaklığına dayandığını öne sürdü.

Diğer savunmalarda ise eski müdür N.A., Elazığ'daki otel masraflarını depremzede olmalarına bağlı insani harcamalar olarak nitelendirirken, A.K. ödemeyi 'insani gerekçelerle habersizce' yaptığını savundu. Araç alımı suçlamalarını reddeden M.G. ve rüşvet verdiği iddia edilen kişinin kendisine 23 milyon TL ceza kestiğini belirten N.A. da suçlamaları kabul etmedi. YİKOB çalışanı H.G. ise firmaların hak ediş evraklarını karşılıksız düzenlediğini ileri sürdü.

Soruşturmanın seyri:

Dosyada bazı eski bürokrat yakınlarının baskı girişimlerinin olduğu, ancak bunların sonuçsuz kaldığının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma hâlen sürüyor ve haklarında işlem yapılan şüphelilerin savunmaları da dosyada değerlendirilmeye devam ediyor.

MALATYA MERKEZLİ 7 İLDE YÜRÜTÜLEN YIKIM İHALELERİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN...

MALATYA MERKEZLİ 7 İLDE YÜRÜTÜLEN YIKIM İHALELERİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2’Sİ ESKİ YİKOB MÜDÜRÜ TOPLAM 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. ŞÜPHELİLERDEN 1’İ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLİRKEN 8 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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