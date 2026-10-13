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DMM'den yalanlama: TSK resulayn'daki dönüşleri engellemiyor

DMM, Resulayn'da TSK'nin köylülerin dönüşünü engellediği iddialarını yalanladı; süreç SDG ve Suriye kurumlarıyla birlikte yürütülüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

DMM'den yalanlama: TSK resulayn'daki dönüşleri engellemiyor

DMM'nin açıklaması:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn’da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddialarını gerçek dışı olarak nitelendirdi. Kurum, bazı uluslararası yayınlar ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin dayanağı bulunmadığını vurguladı.

SDG entegrasyonu ve koordinasyon süreci:

DMM açıklamasında, evlerine dönmek isteyen ailelerin durumunun SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında ve Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği belirtildi. Kurum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediğine dair herhangi bir uygulamanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Resmi kaynaklara yönlendirme:

DMM, süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef gösteren maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesini; konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesini önemle rica etti. Kurum, ilgili taraflar arasındaki koordinasyonun izlenmeye devam ettiğini kaydetti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, &quot;TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SURİYE-RESULAYN’DA...

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SURİYE-RESULAYN’DA BULUNAN BAZI KÖYLERİN SAKİNLERİNİN EVLERİNE DÖNÜŞÜNÜ ENGELLİYOR" İDDİALARI YALANLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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