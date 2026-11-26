Bartın'da yükümlülere meyve ağaçlarında budama ve terbiye eğitimi veriliyor

Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü birlikte, yükümlülerin mesleki becerilerini güçlendirmek amacıyla Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Kursu başlattı. Program, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler sunuyor.

Kurs içeriği ve uygulama:

Kurs kapsamında yükümlülere meyve ağaçlarının doğru budanması, ağaçlara şekil verilmesi, verimliliğin artırılması ve ağaç bakımı konularında kapsamlı bilgiler veriliyor. Eğitimler pratik uygulamalarla desteklenerek katılımcıların saha deneyimi kazanmaları hedefleniyor.

Hedefler ve toplumsal etkiler:

Programın amaçları arasında yükümlülerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, tarımsal alanda çalışma olanaklarının artırılması ve yeni iş fırsatlarına yönlendirilmeleri yer alıyor. Denetimli serbestlik hizmetleri çerçevesinde yürütülen bu meslek edindirme faaliyetleri ile yükümlülerin üretime katılması ve toplumla uyumlarının desteklenmesi bekleniyor.

Kursa katılanların, aldıkları eğitim sayesinde iş hayatına daha donanımlı şekilde katılmaları ve istihdam edilebilirliklerinin artması öncelikli hedefler arasında gösteriliyor. Eğitim süreci hem bireysel becerilerin gelişimine hem de yerel tarımsal üretimin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer, benzer meslek edindirme faaliyetlerinin topluma kazandırma ve sosyal hayata entegrasyon açısından önemine vurgu yaparken, kursun uygulamalı yönünün katılımcıların işe uyum sürecini hızlandıracağına dikkat çekti.

BARTIN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ, YÜKÜMLÜLERİN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK, MESLEK EDİNMELERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA VE TERBİYE KURSU BAŞLATTI.