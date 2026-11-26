Kaymakam Abdulkadir Zengin başkanlığında kış tedbirleri masaya yatırıldı

Digor ilçesinde kış mevsiminde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler, Kış Tedbirleri Toplantısında kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, yoğun kar yağışı, buzlanma ve kötü hava koşullarının yaratabileceği aksaklıkların önüne geçebilmek için yapılacak çalışmaların planını paylaştı.

Ulaşımın aksamaması için alınacak önlemler:

Toplantıda öncelik, kar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların engellenmesine verildi. İlçe genelindeki yolların açık tutulması, kara yollarında karla mücadele ekiplerinin etkin çalışması ve kritik güzergâhlarda öncelikli müdahale planları üzerinde duruldu. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama ve önleyici ekipman kullanımının koordineli şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Kurumsal sorumluluk ve acil müdahale koordinasyonu:

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik sorumluluklar ilgili kurumlara hatırlatıldı. Acil durumlarda kurumlar arası hızlı ve etkili koordinasyonun sağlanması, gerekli ekipman ile personelin hazır bulundurulması ve zamanında müdahale mekanizmalarının işletilmesi toplantının ana gündem maddeleri arasındaydı. Katılımcılar, kış boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için hazırlıkların tamamlanması ve çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, kış şartlarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak sona erdi.

DİGOR’DA KIŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI: KARLA MÜCADELE İÇİN HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ(KARS-İHA)