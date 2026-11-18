Olayın ayrıntıları:

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı önünde gündüz saatlerinde meydana gelen hırsızlıkta, iddiaya göre 5 şüpheli bir minibüsle iş yerinin önüne geldi. Yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözetleyen şüphelilerden biri, işletmeye ait forklifti kullanarak iki makara kabloyu minibüsün yanına taşıdı. Diğer dört şüpheli de aracın içerisinden inip kabloları minibüse yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheliler, çevredeki esnaf ve işletme çalışanlarının bulunduğu sırada rahat bir tavırla hareket etti. Olay sırasında işletme sahibi Hanifi Kartal’ın da dükkânında olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası ve tanık ifadeleri:

Hırsızlık anı, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle gelişi, forkliftle makaraların taşınması ve kabloların araca yüklenip kaçmaları net olarak görülüyor. Son makaraların araca yüklendiği sırada şüphelenen bir komşu esnafın "Hırsız var!" diye bağırmasıyla olay fark edildi; işletme sahibi ve çevredekiler minibüsün peşinden koşsa da şüphelilere yetişemedi.

daha önceki soygun ve maddi zarar:

İşletme sahibi Hanifi Kartal, aynı plazada yaklaşık 4 ay önce de benzer bir hırsızlık yaşandığını, o vakitte de kapı önündeki 4 makara koblonun çalındığını söyledi. Kartal, bu ikinci soygunda maddi zararının tahmini olarak 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında olduğunu belirtti. Kartal, yaşanan yöntemin —kendi forkliftlerinin kullanılması— kendilerini ayrıca şaşırttığını ve polise başvurarak şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti; şüphelilerin izlerini kaybettirdiği bildirildi. Kartal, benzer olayların tekrarlanmaması için kapı önüne mal koymama veya malı zincirleyerek bırakma gibi önlemler alacaklarını söyledi ve zanlıların yakalanmasını beklediklerini belirtti.

Başakşehir'de gündüz vakti 1,5 milyonluk kablo hırsızlığı kamerada: İşletmenin forkliftini kullanıp çaldılar