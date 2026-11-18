Kaza ayrıntıları:

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi 57. Alay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AAH 667 plakalı motosiklet ile 59 ANV 652 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.K. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve müdahale:

Olayda yaralanan motosikletlinin bilincinin açık olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme devam ediyor:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın gelişimi ve çarpışmanın nedenleriyle ilgili yetkililer tarafından yapılacak incelemeler sonucu olayın detayları netleşecek.

TEKİRDAĞ'DA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.