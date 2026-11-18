Manisa'da minik judocular spora ilk adımı atıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Spora İlk Adım' projesi kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda 50-60 ilkokul öğrencisi judo eğitimi almaya başladı. Okulun spor salonunda yürütülen program, hem çocukların spora erken yaşta başlamasını hem de fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çalışma düzeni ve yaş grupları:

Eğitimler haftanın beş günü düzenleniyor. 4. sınıf öğrencileri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.00-17.00 arasında antrenmanlara katılırken, salı ve perşembe günleri daha küçük yaş gruplarına yönelik oturumlar yapılıyor. Programı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda judo antrenörleri Selçuk Aksoy, Sulbiye Aksoy ve Mümine Demir yürütüyor.

Antrenörler, düzenli antrenmanların yalnızca teknik beceri kazandırmakla kalmayıp çocukların disiplin, özgüven ve dayanışma gibi temel değerleri benimsemesine de yardımcı olduğunu vurguluyor.

Hedefler ve kazanımlar:

Judo eğitimlerinin 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde okuldaki uygulaması başladı. Projenin temel amacı, sporu tabana yayarak ilkokul çağındaki çocukları sporla buluşturmak ve ilerleyen yıllarda başarılı sporcular yetiştirmek. Antrenör Selçuk Aksoy, geçen yıl 4. sınıflarla başlayan programın bu yıl 3. sınıfların da katılımıyla genişlediğini belirtiyor ve projenin daha fazla çocuğa ulaşmasını hedeflediklerini ifade ediyor.

Programın çocuklara sağladığı faydalar arasında motor becerilerin gelişimi, sosyal etkileşimlerin artması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması öne çıkıyor. Ayrıca antrenörlerin ortak beklentisi, katılımcıların ilerleyen yıllarda hem spor alanında başarı elde etmeleri hem de toplum için sorumluluk sahibi bireyler olmaları yönünde.

Okul ve il müdürlüğü yetkilileri, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha fazla okulda benzer uygulamaları hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede spora erişimin artması ve çocukların uzun vadeli gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "SPORA İLK ADIM" PROJESİ KAPSAMINDA MANİSA’DA 50-60 İLKOKUL ÖĞRENCİSİ JUDO EĞİTİMİ ALIYOR. HAFTANIN BEŞ GÜNÜ ANTRENMAN YAPAN ÖĞRENCİLER, HEM SPORLA TANIŞIYOR HEM DE DİSİPLİN VE ÖZGÜVEN KAZANIYOR.