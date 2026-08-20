Başarı köyünden fen lisesine: Sipahi'den Ömer Faruk'a tablet

köy okulundan fen lisesine uzanan başarı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi Köyü İlköğretim Okulu'ndan mezun olan Ömer Faruk Dinçer, Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazandı. Başarılı öğrenciye, Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından tablet hediye edildi.
söz tutuldu:
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, köy okullarında eğitim gören ve Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazanan öğrencilere tablet hediye edileceği yönündeki sözün yerine getirildiğini belirtti.
ödül takdimi ve tebrik:
Kaymakam Muammer Köken, Sipahi Köyü İlköğretim Okulunu bitirerek Uzunköprü Fen Lisesi'ni kazanan Ömer Faruk Dinçer'e tablet vererek, başarılı öğrenciyi ve ailesini tebrik etti.
KAYMAKAM MUAMMER KÖKEN, SİPAHİ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULUNU BİTİREREK UZUNKÖPRÜ FEN LİSESİ’Nİ KAZANAN ÖMER FARUK DİNÇER’E TABLET VEREREK, BAŞARILI ÖĞRENCİYİ VE AİLESİNİ TEBRİK ETTİ.
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