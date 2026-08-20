Eğitime miras desteği: Başöğretmen Anadolu Lisesi kütüphanesi modernize ediliyor

protokol töreni:

Ordu Valiliği'nde Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen protokol imza töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile hayırsever Mahmut Türkeli tarafından imzalar atıldı. Yapılacak düzenleme, hayırseverin merhum babası Menderes Türkeli anısına gerçekleştirilecek.

kütüphanenin kapsamı ve altyapısı:

Projeyle mevcut kütüphane, toplam 204 metrekare kullanım alanı üzerinden çağdaş eğitim anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenecek. Kütüphanenin teknik altyapısı ve eklentileri yenilenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak.

çalışma alanları ve eğitim olanakları:

Yenilemede, sekiz bilgisayardan oluşan bilgisayarlı çalışma odası oluşturulacak. Geniş kitaplık alanlarının yanı sıra öğrencilerin bireysel olarak verimli çalışabilecekleri sessiz bölümler ile grup çalışmalarına uygun ortak çalışma masaları planlandı. Ayrıca projeksiyon sistemi bulunan toplantı ve sunum alanı oluşturularak eğitim faaliyetleri için modern bir ortam hedefleniyor.

öğrencilere beklenen katkı:

Projeyle kütüphanenin fiziksel düzeni ve teknik donanımı güçlendirilerek öğrencilerin ders çalışması, grup projeleri ve sunum hazırlıkları için daha uygun bir mekan sağlanacak. Yenilemenin, okulun eğitim altyapısını destekleyerek öğrenci etkinliklerine doğrudan katkı yapması amaçlanıyor.

VALİ MUAMMER EROL’UN (ORDU) BAŞKANLIĞINDA ORDU VALİLİĞİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTOKOL İMZA TÖRENİNDE, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET FATİH VARGELOĞLU (SOLDA) VE HAYIRSEVER MAHMUT TÜRKELİ (SAĞDA) TARAFINDAN İMZALAR ATILDI.