Kumsala çıkan yılan Cide'de tatilcileri alarma geçirdi

Plajda kısa süreli panik

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Halk Plajı'nda denizde yüzen bir yılanın aniden kumsala çıkması, çevredeki tatilciler arasında korku ve karışıklık yarattı. Olay kısa sürede dikkat çekti ve plajdaki kişilerin tepkisine neden oldu.

Müdahale ve güvenli alana taşıma

Plajdaki bir vatandaş yılanı yakalayarak daha güvenli bir bölgeye taşıdı ve kumsalda kalmasının önüne geçti. Yapılan müdahale sonucu herhangi bir yaralanma bildirilmeyip, yılan bölgeden uzaklaştırıldı.

Görüntüler cep telefonuna yansıdı

Olay anı birkaç kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa kayıtlarda yılanın denizden kumsala çıkışı ve vatandaşın müdahalesi yer aldı; çekimler olayın görgü tanıkları tarafından kaydedildi.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE DENİZDE YÜZEREK PLAJA ÇIKAN YILAN VATANDAŞLARA PANİK YAŞATTI. YILAN BİR VATANDAŞ TARAFINDAN PLAJDAN ALINARAK GÜVENLİ BİR ALANA BIRAKILDI. O ANLAR İSE VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.