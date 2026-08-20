Dolar 47,9962 +0,11%
Euro 56,0544 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.059,89 +0,66%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

ÖSYM erişimi açtı: 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarına nasıl bakılır

ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılan 2026-YÖKDİL/2 sınavının değerlendirmesini tamamladı; adaylar sonuçlara T.C. kimlik ve şifre ile ÖSYM sitesi üzerinden ulaşabilir.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

ÖSYM erişimi açtı: 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarına nasıl bakılır

sınav sonuç duyurusu:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi ve değerlendirme işlemleri tamamlandı.

sonuçlara erişim:

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ulaşabilecek. Giriş sonrası sonuç belgesini görüntüleme ve gerektiğinde çıktı alma imkânı bulunuyor.

duyuru ve takip önerisi:

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan detaylar ve olası ek duyurular için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmesi tavsiye ediliyor.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİNCE (ÖSYM), 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI...

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİNCE (ÖSYM), 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI (2026-YÖKDİL/2) SONUÇLARI AÇIKLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye'de din görevlilerine bağımlılık farkındalığı ve müdahale eğitimi
images

Kütahya OSB akademi'de ISO 50001 ile enerji yönetimi eğitimi
images

TEK Genç Akademisi'nden Boğaziçi'ne iki öğrencinin başarısı
images

Bursa Uludağ'dan KKTC'ye akademi ve sanayi arasında ortak köprü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı