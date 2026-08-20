ÖSYM erişimi açtı: 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarına nasıl bakılır

sınav sonuç duyurusu:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi ve değerlendirme işlemleri tamamlandı.

sonuçlara erişim:

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ulaşabilecek. Giriş sonrası sonuç belgesini görüntüleme ve gerektiğinde çıktı alma imkânı bulunuyor.

duyuru ve takip önerisi:

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada yer alan detaylar ve olası ek duyurular için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmesi tavsiye ediliyor.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİNCE (ÖSYM), 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI (2026-YÖKDİL/2) SONUÇLARI AÇIKLANDI.