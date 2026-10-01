Sınır hattında Uludere jandarmasına yaşam kurtaran ilk yardım eğitimi

Uludere'de sınır hattında uygulamalı eğitim verildi:

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, sınır hattında görev yapan 66 jandarma personeline acil durumlarda hayat kurtarabilecek ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uludere Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Uzungeçit'te gerçekleştirildi ve uygulamalı bölümler üzerine yoğunlaştı.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Eğitimin temel amacı, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının zaman alabildiği durumlarda jandarma birimlerinin doğru ve etkili müdahalede bulunabilmesini sağlamaktı. Paramedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde, katılımcılara heimlich manevrası, temel yaşam desteği, bayılma durumunda ilk yardım, kanama ve kanama kontrolü ile turnike uygulaması konularında teorik bilgiler aktarıldı.

Ayrıca kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanacak ilk yardım yöntemleri ile hayvan ısırıklarında yapılması gereken müdahaleler de detaylı şekilde ele alındı. Eğitimde vurgulanan temel nokta, ilk dakikalarda yapılacak doğru müdahalenin yaralının hayatta kalma şansını doğrudan etkilemesiydi.

Uygulamalı eğitim ve katılımcı geri dönüşleri:

Teorik anlatımların ardından jandarma personeli maketler üzerinde birebir uygulama yaptı; temel müdahale teknikleri uygulamalı olarak pekiştirildi. Eğitim sırasında özellikle sınır hattının zorlu arazi koşullarında karşılaşılabilecek yaralanma türlerine yönelik pratik senaryolar çalışıldı.

Katılımcılar, uygulamalı eğitimin kendilerine acil durumlarda nasıl hareket edecekleri konusunda güven verdiğini belirtti ve çalışmanın verimli geçtiğini ifade etti. Eğitim sonunda, organizasyonda emeği geçen Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Benek'e teşekkür edildi.

Uygulamalı ilk yardım eğitimi, sınır hattında görev yapan güvenlik personelinin acil sağlık müdahalelerine hazırlıklı olmasını sağlama ve olay yerinde hayat kurtarıcı müdahalelerin etkinliğini artırma hedefiyle planlanan çalışmalardan biri olarak öne çıktı.

ULUDERE İLÇESİNDE SINIR HATTINDA GÖREV YAPAN 66 JANDARMA PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ.