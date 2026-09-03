Başkan Hakan Şehirli'den birlik çağrısı: Balıkesirspor'a tam destek

Altıeylül'de sezon öncesi buluşma

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Balıkesirspor Başkanı Mert Alper Acar, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Toplantı, kırmızı-beyazlı camiada yeni sezon öncesi moral ve birlik mesajlarıyla öne çıktı.

Başkan Şehirli'nin mesajı:

Başkan Şehirli, Balıkesirspor'un kentin en önemli ortak değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, takımın sadece bir spor kulübü olmadığını, halkı ortak bir heyecan etrafında buluşturan bir yapı olduğunu söyledi. Şehirli, "Balıkesirspor, bu şehrin sevgisi, heyecanı ve ortak değeridir. Yeni sezona başlarken takımımızın, teknik heyetimizin ve yönetimimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Şehrimizin markası olan Balıkesirspor’un başarılı olması hepimizi gururlandıracaktır. Yeni sezonun kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, Bucaspor karşılaşması başta olmak üzere tüm mücadelelerde takımımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Acar ve kulüp hedefleri:

Balıkesirspor Başkanı Mert Alper Acar ise organizasyonun camia için önemli bir moral kaynağı olduğuna dikkat çekti ve ev sahipliği için Hakan Şehirli'ye teşekkür etti. Acar, "Yeni bir sezona başlarken camiamızın bir araya gelmesi bizim için son derece anlamlı. Başkanımız Sayın Hakan Şehirli’nin Balıkesirspor’a gösterdiği ilgi ve destek bizleri mutlu ediyor. Bu tür birliktelikler, hem takımımıza hem de camiamıza büyük güç veriyor. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle birlikte Balıkesirspor’u hak ettiği noktaya taşımak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Organizasyonda vurgulanan birlik ve destek mesajları, takımın TFF 3. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynayacağı 6 Eylül Pazar tarihli Bucaspor maçına yönelik hazırlık ve motivasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp temsilcileri, şehrin desteğinin sezon boyunca önemli bir etken olacağı ortak görüşünü paylaştı.

BAŞKAN HAKAN ŞEHİRLİ'DEN BALIKESİRSPOR'A TAM DESTEK