Dolar 48,3112 +0,03%
Euro 56,2309 +0,17%
Bist 13.905,71 -1,03%
Altın Gram 6.951,37 +1,38%
EUR/USD 1,1609 +0,15%
Brent Petrol 96,33 +0,73%
--°

Kartal derbilerde rakiplerine üstünlük kurmaya devam ediyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ezeli rakiplerine karşı çıktığı 10 lig derbisinde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle dikkat çekti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kartal derbilerde rakiplerine üstünlük kurmaya devam ediyor

İsmail Kartal derbi sınavlarında istikrarını koruyor

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinde etkileyici bir performans sergiliyor. Kartal, farklı dönemlerde görev aldığı Fenerbahçe ile bu iki ezeli rakibe karşı çıktığı toplam 10 maçta öne çıkan bir başarı grafiği ortaya koydu.

derbi karnesi:

Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu 10 lig derbisinde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş karşısında 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Galatasaray ile oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü. Bu süre zarfında Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, derbilerde sürekli rekabetçi bir görüntü sergiliyor.

son dönem ve kaybedilmeyen seri:

İsmail Kartal'ın ligdeki son derbi mağlubiyeti, 18 Ekim 2014 tarihindeki Galatasaray deplasmanında yaşandı. O tarihten bu yana Kartal, ezeli rakipleriyle oynadığı lig derbilerinde 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray ile ligdeki son 4 maçta Fenerbahçe, 10 puan topladı ve bu karşılaşmalarda kalesini gol yemeden kapattı.

65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la karşılaşmalarda yalnızca Fenerbahçe'nin başında değil; kariyeri boyunca Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Ankaragücü ile de siyah-beyazlılarla mücadele etti. Bu karşılaşmaların toplamında ise Kartal, Beşiktaş'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

gelecek maç ve tarihçe:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, Kartal’ın Fenerbahçe’deki 4. dönemindeki ilk derbisi olacak ve Beşiktaş’a karşı teknik adamlık kariyerindeki 11. mücadele olarak kayda geçecek.

Süper Lig’de İsmail Kartal’ın derbilerde aldığı sonuçlar:

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

02.11.2014 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

22.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.05.2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

24.12.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

27.04.2024 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaz atölyeleri Şırnak'ta genç yetenekleri sahneye taşıdı
images

Denizli'de piste çıkan Sivaslı İkra Arslan 80 metrede Türkiye birincisi
images

Sivasın ringindeki umut: Rabia Karadaş 60 kiloda bronz
images

Kırklarelili judocu Elif'in hedefi balkan ve Türkiye şampiyonluğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edin Dzeko milli takıma veda tarihini duyurdu

Edirne'de sanayi sitesi'ndeki oto lpg tamirhanesinde patlama: 2 yaralı

Sarıgeçili 8. olağan dönemde ortak akıl ve dayanışmayla yeniden başkanlığa talip

Bulak kanyonunda yaban domuzlarının kavgası cep telefonuna yansıdı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı