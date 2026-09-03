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Denizli'de piste çıkan Sivaslı İkra Arslan 80 metrede Türkiye birincisi

Sivas'ı Denizli'de temsil eden 2012 doğumlu İkra Arslan, Anadolu Yıldızlar Ligi 80 metre finalinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli'de piste çıkan Sivaslı İkra Arslan 80 metrede Türkiye birincisi

İkra Arslan'ın şampiyonluk koşusu

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Birinciliği'nde Sivas'ı temsil eden 2012 doğumlu İkra Arslan, Denizli'de düzenlenen yarışmada 80 metre branşında birinciliğe ulaştı. Piste çıktığı finalde rakiplerini geride bırakan genç sporcu, yarışmayı Türkiye şampiyonu olarak tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

yarışmanın gidişatı:

Final serisinde güçlü bir performans ortaya koyan İkra Arslan, starttan itibaren tempoyu koruyarak rakipleri üzerinde üstünlük sağladı. Yarışmacının sonuca giden akışı, Sivas atletizmi açısından dikkat çeken bir başarı olarak kayda geçti. Organizasyonun elit kategorisinde elde edilen bu derece, genç yaş grubunda Türkiye düzeyinde önemli bir göstergedir.

Sivas için anlamı ve tebrikler:

İkra Arslan'ın elde ettiği altın madalya, Sivas ilinin genç sporcu yetiştirme çalışmalarına katkı sunuyor. Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan da başarı nedeniyle İkra Arslan ve antrenörünü tebrik etti; il spor çevreleri elde edilen dereceden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu sonuç, bölge kulüplerinin ve antrenörlerin çalışmalarının olumlu bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Genç sporcunun bu başarısı, önümüzdeki dönemlerde Sivaslı atletlerin ulusal düzeydeki varlığını güçlendirebilecek potansiyeli gösteriyor. Yarışmanın düzenlendiği Denizli'de kazanılan birincilik, hem bireysel hem de il bazında moral ve motivasyon kaynağı oldu.

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ATLETİZM TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARINDA SİVAS’I TEMSİL EDEN 2012...

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ATLETİZM TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARINDA SİVAS’I TEMSİL EDEN 2012 DOĞUMLU İKRA ARSLAN, 80 METRE BRANŞINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞARAK ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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