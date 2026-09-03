Gücünü ortak akıldan alan İlkadım

Gücümüz birlikteliğimizde: Başkan Kurnaz'ın mesajı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede planlanan proje, hizmet ve çalışmalarda meclis üyelerinin katkı ve desteğinin kendilerine güç verdiğini ifade etti. Açıklama, Eylül Ayı Kapanış Toplantısı kapsamında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantının gündemi:

Toplantıda, Eylül Ayı Açılış Meclisi toplantısında komisyonlara havale edilen gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda komisyon raporları ele alındı ve ilçede uygulanacak işler için yol haritası netleştirildi.

Ortak akıl ve istişareyi güçlendirme:

Kurnaz, hizmet ve proje planlamasının ilçenin öncelikleri, vatandaş talepleri ve beklentileri gözetilerek şekillendirildiğini belirterek ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi. Alınan kararların İlkadım'ın geleceğine katkı sunmasının hedeflendiğini, ilçeyi daha modern, daha yaşanabilir ve ihtiyaçlara hızlı cevap veren bir yer haline getirmek için birimler arası koordinasyonun sürdüğünü kaydetti.

Devlet kurumları, bakanlıklar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen proje ve hizmetlerin de devam ettiğine dikkat çeken Kurnaz, özellikle İlkadım’da hayata geçirilecek çalışmalarda meclis üyelerinin desteğinin belirleyici olduğunu söyledi. Eylül Ayı Meclisi'nden çıkan kararların ilçe ve şehir için hayırlı olmasını diledi.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, İLÇEDE HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE, HİZMET VE ÇALIŞMALARDA MECLİS ÜYELERİNİN KATKI VE DESTEKLERİNİN KENDİLERİNE GÜÇ VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.