Kırklarelili judocu Elif'in hedefi balkan ve Türkiye şampiyonluğu

turnuva ve elde edilen sonuçlar:

Çankırı’da düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’na 8 ülke ve 25 kulüp katıldı. Organizasyonda 48 kilogram Süper Minikler kategorisinde yarışan Kırklarelili Elif Çetin, bronz madalya kazanarak kentini temsil etti. Turnuvada elde edilen bu derece, Elif’in ulusal arenadaki iddiasını güçlendirdi ve antrenör ile ailenin desteklerinin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

antrenörün değerlendirmesi:

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Ali Çatak, Elif’in performansından memnuniyet duyduklarını belirtti. Çatak, geçen haftaki müsabakada Elif’in üçüncü olduğunu vurgulayarak, diğer sporcuların da mücadele ruhunun olumlu olduğunu söyledi. Antrenörün hedefi nettir: seneye yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası’nda şampiyonluk ve ardından Balkan Şampiyonası’nda derece elde ederek il ve ülke adına en iyi şekilde temsil sağlamak. Çatak, çalışmaların verimliliğini gördüklerini ve planlı antrenmanla bu hedeflere ulaşılabileceğini ifade etti.

Elif'in hedefleri ve motivasyonu:

Judoya 5 yaşında başlayan ve 6 yıldır bu sporda olan 11 yaşındaki Elif Çetin, başarısında antrenörü ve ailesinin büyük payı olduğunu söyledi. Elif, Çankırı’daki müsabakada elde ettiği üçüncülüğü hem kendisi hem de antrenörü için gurur verici bulduğunu belirtti. İleride milli takıma girip dünya ve olimpiyat şampiyonalarında derece yapma hedefiyle çalıştığını dile getirdi.

Elif, sporculuk yolculuğunu anlatırken yenilgilerin de öğrenme fırsatı olduğunu vurguladı: "Kendinize güvenin, bazen yenilebilirsiniz ama yenilmek de bir başarıdır. Eksiklerinizi görürsünüz, kaybettikçe kazanmaya başlarsınız." Bu yaklaşım, antrenörün planlı hazırlığıyla birleştiğinde kısa vadede ulusal, orta vadede ise bölgesel başarı beklentisini güçlendiriyor.

Bu derece, Kırklareli için genç sporcuların gelişimi açısından umut verici bir işaret olarak okunuyor. Elif’in önündeki program, teknik çalışma, maç tecrübesi ve psikolojik hazırlık unsurlarını içerecek şekilde şekillendirildiğinde hedeflenen Türkiye ve Balkan şampiyonluklarına giden yolun kısalabileceği belirtiliyor.

ELİF ÇETİN, "OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA DERECE YAPMAYI PLANLIYORUM" DEDİ.