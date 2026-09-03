Sivasın ringindeki umut: Rabia Karadaş 60 kiloda bronz

yarışmanın öne çıkan sonucu:

Rize’de düzenlenen Yeşilay U23 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Sivas’ı temsil eden sporculardan öne çıkan isim Rabia Karadaş oldu. Organizasyon, Türkiye Boks Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleştirildi.

sivaslı sporcunun performansı:

Rabia Karadaş, 60 kilogram kategorisinde rakipleriyle çıktığı maçlarda sergilediği performans sonucu bronz madalya elde etti ve turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Karadaş’ın derecesi Sivas’a önemli bir madalya kazandırdı.

şehir için kısa değerlendirme:

Sivas adına ringe çıkan sporcuların yer aldığı organizasyonda elde edilen bu tür dereceler, kent sporunun görünürlüğünü artırıyor. 60 kilogramda bronz kazanan Karadaş’ın başarısı, bölge için hem moral kaynağı hem de genç sporcular için örnek teşkil ediyor.

Turnuvanın tamamı ve diğer kategorilerdeki sonuçlar Türkiye Boks Federasyonu programında yer aldığı şekilde Rize’de gerçekleşti; Sivas temsilcilerinin elde ettiği başarılar il spor gündeminde yer aldı.

RİZE’DE DÜZENLENEN YEŞİLAY U23 KADINLAR VE ERKEKLER TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI’NDA SİVAS’I TEMSİL EDEN RABİA KARADAŞ, 60 KİLOGRAMDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.