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Damlarda imece, güneşte salça: komşulukla kışa hazırlık

Adana'nın Kozan ilçesinde apartman sakinleri imeceyle yüzlerce kilogram biberi temizleyip damlarda güneşte karıştırarak kışlık salça hazırlıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Damlarda imece, güneşte salça: komşulukla kışa hazırlık

Kozan'da salça sezonu başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde yazın geleneksel hazırlıklarından biri olan kışlık salça mesaisi, apartmanların damlarını kırmızı bir örtü gibi kapladı. Kışa hazırlık için bir araya gelen aileler ve komşular, biberleri tek tek temizleyip çekerek, türküler eşliğinde uzun saatler süren bir çalışma yürütüyor.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışma gün boyunca sürüyor; Adana güneşinin altında temizlenen ve çekilen biberler, daha sonra asansörle damlara çıkarılıyor. Hazırlanan özel alanlarda günlerce güneşte karıştırılarak bekletilen biberler, böylece salçaya dönüşüyor.

imeceyle hazırlık ve dayanışma:

Apartman avlularında bir araya gelen komşular, imece usulüyle hem üretimi hızlandırıyor hem de sosyal bağları güçlendiriyor. Çalışmanın hem zahmetli hem de keyifli olduğunu anlatan Celil Alkış, "Bu yıl hem kendi kışlık salçamızı hem de satacağımız salçamızı hazırlıyoruz. Saatler süren bir mesaisi var. Biberler tek tek temizleniyor, çekiliyor" dedi. Alkış'ın verdiği bilgiye göre ekip, yaklaşık 800 kilogram biberle mesaiye başladı.

Fındık Alkış ise komşularla birlikte çalışmanın önemini vurgulayarak, "Salça sezonu başladı. Komşularımızla imece usulü temizliyoruz. Apartmanda salça sezonu başladı. Yardımlaşarak ailece hazırlıyoruz. 8 saattir biber temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

miktarlar, süre ve ekonomik katkı:

Her ailenin hazırlık miktarı farklılık gösterse de işin üretim ve ekonomi boyutu belirgin. Yılın hazırlığını evinde yapan Mürvet Bozdoğan, bu sezon 210 kilogram biber aldıklarını ve yaklaşık 35 kilogram salça elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Bozdoğan, salçanın piyasa fiyatının kilogram başına yaklaşık 400-450 TL olduğunu, aileleri için yaptıklarını ve artarsa satışa sunduklarını söyledi.

Gün boyu süren mesai, türkülerle ve sohbetle daha katlanılır hâle geliyor; komşuluk ilişkileri hem üretim sürecine hem de mahalle ritmine yansıyor. Kozan'da damlarda görülen bu kırmızı emek, hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel hazırlıkların nesilden nesile aktarılmasına vesile oluyor.

MÜRVET ÖZDOĞAN KOMŞULARI İLE BİRLİKTE BU YIL KIŞLIK SALÇA HAZRILIKLARININ BAŞLADIĞINI...

MÜRVET ÖZDOĞAN KOMŞULARI İLE BİRLİKTE BU YIL KIŞLIK SALÇA HAZRILIKLARININ BAŞLADIĞINI KAYDETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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