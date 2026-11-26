Palancıoğlu veznede ödeme yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 2. taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlattı ve veznede vergisini ödedi.

Vergi ödemeleri için veznede işlem yapan vatandaşlarla sohbet eden Palancıoğlu, çalışan memurlara kolaylıklar diledi. Vatandaşlara yaptığı çağrıda cezai ve faiz uygulamalarının önüne geçilebilmesi için ödemelerin süresinde yapılmasını istedi.

Başkanın çağrısı:

Palancıoğlu, "Kasım ayı vergi dönemi. Vergilerimizi yatırıyoruz. Ben de biraz önce veznemizde kendi vergimi ödedim. Vergi borçlarınızın cezaya girmemesi, faiz işlememesi için 30 Kasım'a kadar vergi ödemelerinizi yapmanızı rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca 2. taksit ödemelerinin sadece Melikgazi için değil bütün belediyeler için aynı süreye tabi olduğunu belirtti ve ödemeler için cumartesi ve pazar günleri de belediyenin açık olacağını vurguladı.

Ödeme olanakları ve saatler:

Palancıoğlu, vatandaşların ödemelerini belediye hizmet binasına gelerek veya ww.melikgazi.bel.tr adresinden online olarak yapabileceklerini hatırlattı. Veznelerin hafta içi 08.30-19.00, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği; öğle arasında ise nöbetçi veznenin açık kalacağı belirtildi.

Başkan, toplanan vergilerin tekrar Melikgazi'ye hizmet olarak döneceğini söyleyerek vatandaşlara teşekkür etti ve ödemelerin düzenli yapılmasının belediye hizmet kalitesi için önemine işaret etti.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK VE İLAN REKLAM VERGİLERİ 2. TAKSİTİ İÇİN SON ÖDEME TARİHİNİN 30 KASIM PAZARTESİ OLDUĞUNU HATIRLATARAK, VEZNEDE KENDİ VERGİSİNİ DE ÖDEDİ.